Татьяна Тарасова не смогла сказать, в чём Акатьева была лучше Туктамышевой на ЧР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристок в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

На первое место судьи поставили Софью Акатьеву, оценив её прокат в 85,59 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева (82,98). Обе фигуристки показали чистые прокаты с тройным акселем. Третьей с падением на дорожке стала Софья Муравьёва (79,96). Камила Валиева, сделавшая «бабочку» вместо акселя, — четвёртая (76,61).

«Просто шикарное впечатление от прокатов девочек сегодня! Соня (Акатьева) и Лиза (Туктамышева) сделали сегодня шикарные аксели в три с половиной оборота. Знаете, я смотрю выступления по телевизору, это немножечко не то. Надо смотреть в зале, поэтому я не могу сказать, в чём именно Акатьева была лучше. Для меня они обе были потрясающими.

Я думаю, что ошибка на тройном акселе у Валиевой была допущена из-за невнимания. Но у неё ещё есть шансы побороться за золото чемпионата России. У всех есть», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».