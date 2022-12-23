Короткая программа Софьи Акатьевой на чемпионате России в Красноярске. Видео

15-летняя российская фигуристка Софья Акатьева заняла первое место по итогам женской короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.



Во время проката Акатьева чисто прыгнула тройной аксель. Также фигуристка исполнила тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп. За своё выступление она получила от судей 85,59 балла и, показав лучший результат, заняла первое место по итогам завершившейся сегодня короткой программы в женском одиночном катании.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

Напомним, 1 марта на фоне происходящих на Украине событий совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, которое действует до особого уведомления.