Короткая программа Аделии Петросян на чемпионате России в Красноярске. Видео

15-летняя российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место по итогам женской короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.



По ходу проката 15-летняя Петросян исполнила тройной аксель, но допустила падение на тройном лутце. За своё выступление она получила от судей 76,25 балла и заняла пятое место по итогам завершившейся сегодня короткой программы в женском одиночном катании. Первое место заняла Софья Акатьева (85,59 балла).

Девушки-одиночницы покажут свои произвольные программы на первенстве страны завтра, 24 декабря, в 15:00 (мск).

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

Напомним, 1 марта на фоне происходящих на Украине событий совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, которое действует до особого уведомления.