Прокат короткой программы Камилы Валиевой на ЧР с «бабочкой» на акселе. Видео
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Действующая чемпионка России Камила Валиева после короткой программы на первенстве страны в Красноярске занимает только четвёртое место. Виной тому «бабочка», которую Камила сделала вместо акселя, оставшись без одного элемента.
Валиева пошла на тройной прыжок, а сделала только одинарный, который в короткой программе не оценивается вовсе. На этой ошибке ученица Этери Тутберидзе потеряла около 11 баллов (если бы удался тройной аксель).
Дальше были тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп, и все непрыжковые элементы четвёртого уровня, но всё это не помогло Камиле подняться выше четвёртого места. Выше неё Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева и Софья Муравьёва.
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.
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