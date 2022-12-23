Прокат короткой программы Софьи Муравьёвой на ЧР с падением на дорожке шагов. Видео
Поделиться
Ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софья Муравьёва в короткой программе на чемпионате России – 2023 по фигурному катанию в Красноярске блестяще справилась с прыжковым контентом. Тройной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп были щедро отплюсованы судьями. Непрыжковые элементы также получили высокие уровни сложности. Программа близилась к финалу, когда Софья неожиданно упала – схватилась за лёд обеими руками на дорожке шагов.
Снижение, один балл дедакшена – и Муравьёва, боровшаяся за лидерство, стала только третьей по итогам короткой программы, уступив Софье Акатьевой и Елизавете Туктамышевой.
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.
Комментарии
- 23 декабря 2022
-
21:14
-
20:40
-
20:24
-
20:20
-
20:03
-
20:01
-
19:49
-
19:45
-
19:40
-
19:07
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:34
-
18:24
-
18:08
-
18:04
-
17:54
-
17:39
-
17:08
-
16:54
-
16:52
-
16:45
-
16:36
-
16:31
-
16:29
-
16:26
-
16:12
-
16:06
-
15:51
-
15:45
-
15:41
-
15:33
-
15:33
-
15:20
Партнерский контент