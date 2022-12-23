Прокат короткой программы Софьи Муравьёвой на ЧР с падением на дорожке шагов. Видео

Ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софья Муравьёва в короткой программе на чемпионате России – 2023 по фигурному катанию в Красноярске блестяще справилась с прыжковым контентом. Тройной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп были щедро отплюсованы судьями. Непрыжковые элементы также получили высокие уровни сложности. Программа близилась к финалу, когда Софья неожиданно упала – схватилась за лёд обеими руками на дорожке шагов.

Снижение, один балл дедакшена – и Муравьёва, боровшаяся за лидерство, стала только третьей по итогам короткой программы, уступив Софье Акатьевой и Елизавете Туктамышевой.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.