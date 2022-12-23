«Фееричный прокат». Радионова — о победе Семененко на чемпионате России

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова оценила выступление Евгения Семененко в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

Семененко показал безошибочный прокат с тремя четверными прыжками и двумя тройными акселями, за который получил от судей 195,92 балла. Этого хватило, чтобы по сумме двух программ догнать лидировавшего Петра Гуменника. Фигуристы набрали одинаковые суммы (по 295,07 балла), но чемпионом России стал Семененко, который показал лучший результат в произвольной программе.



«Женя Семененко выдал сегодня фееричный прокат: настолько уверенно, чётко, драйвово и классно. Катался с такой энергетикой, что прокат действительно был нереальный», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.