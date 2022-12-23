Попова: жаль, что на чемпионате России нет малых медалей, Гуменник тоже достоин золота

Хореограф и тренер Бетина Попова высказала мнение, что оба фигуриста, Пётр Гуменник и Евгений Семененко, были достойны золотых медалей чемпионата России.

Гуменник выиграл короткую программу, но благодаря безошибочному прокату произвольной Семененко смог догнать соперника. Фигуристы набрали одинаковые суммы баллов (по 295,07), при этом чемпионом России стал Семененко, который показал лучший результат в произвольной программе. На третье место неожиданно поднялся Александр Самарин, который лучше других претендентов на бронзу откатал произвольную программу.

«Эти эмоции невероятные. Петя, к сожалению, допустил пару ошибок, в произвольной Женя был сильнее, но как же они были хороши! В протоколах, конечно, кто-то должен быть первым. Но золото заслужили оба, невероятные впечатления. Наши мальчишки — умнички, показали невероятную борьбу, какой же молодец Саша Самарин с шикарным заводным прокатом — настоящий праздник спорта, сегодня никто из призёров не проиграл никому, они все выиграли каждый по-своему. Жаль, что у нас нет хотя бы малых медалей за короткую и произвольную, потому что Петя тоже достоин золота», — приводит слова Поповой ТАСС.