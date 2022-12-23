Гербольдт: Валиева пытается привыкнуть к своему новому внешнему виду

Бывшая российская фигуристка, выступавшая в одиночном и парном катании, Катарина Гербольдт подвела итоги короткой программы у женщин на чемпионате России в Красноярске.

Лучший результат показала Софья Акатьева, получившая за чистый прокат с тройным акселем 85,59 балла. Выступление Елизаветы Туктамышевой с тем же контентом было оценено в 82,98 балла. На третьем месте располагается Софья Муравьёва, неожиданно упавшая на дорожке шагов (79,96). Камила Валиева, сделавшая «бабочку» вместо акселя, занимает промежуточное четвёртое место (76,61).

«Волнение, не волнение, я думаю, Камила, в принципе, пытается привыкнуть к своему новому внешнему виду, к своему телу. Это тоже даёт о себе знать.

В целом видно, что уровень спортсменок очень высокий. Акатьева сегодня молодец. Но в любом случае ещё рано делать какие-то выводы. Произвольная программа впереди, там больше элементов, она дороже, поэтому всё ещё может поменяться. За золото чемпионата России есть шанс побороться у многих, и нужно это делать. Верить в себя, выходить и чисто катать, а дальше уже не дело спортсмена — решать, кто первый, кто второй, кто лучше, кто хуже. Тем не менее бороться нужно всем. В первую очередь с самими собой.

За счёт чего Акатьева обошла Туктамышеву в короткой программе? Этого я вам не могу сказать. Видимо, чем-то Акатьева запомнилась, показалась (судьям) лучше», — приводит слова Гербольдт «РИА Новости Спорт».