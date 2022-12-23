Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 23 декабря

Во второй соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, определились обладатели медалей в двух видах – танцах на льду и мужском одиночном катании.

Новыми чемпионами России среди танцевальных дуэтов стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. У мужчин сразу два фигуриста набрали одинаковую сумму баллов, но золото завоевал Евгений Семененко, выигравший произвольную программу.



Вступили в борьбу за медали женщины. Короткую программу выиграла Софья Акатьева.

«Чемпионат» сообщает все результаты национального первенства фигуристов за пятницу, 23 декабря.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Танцы на льду



1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская обл.-Самарская обл.) — 203,46.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд (Москва) — 197,59.

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов (Московская область) — 195,52.

4. Софья Тютюнина/Андрей Багин (Москва) — 188,19.

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) — 180,01.

6. Александра Прокопец/Александр Васькович (Москва) — 175,28.



Мужчины

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 295,07.

2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 295,07.

3. Александр Самарин (Москва) – 282,40.

4. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 272,57.

5. Артём Ковалёв (Москва) – 268,52.

6. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 267,90.



Женщины. Короткая программа



1. Софья Акатьева (Москва) – 85,59.

2. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 82,98.

3. Софья Муравьёва (Москва) – 79,96.

4. Камила Валиева (Москва) – 76,61.

5. Аделия Петросян (Москва) – 76,25.

6. Ксения Синицына (Москва) – 74,89.

7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 74,45.

8. Софья Самоделкина (Москва) – 71,64.

9. Анастасия Зинина (Москва) – 71,40.