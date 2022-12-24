Чемпионат России по фигурному катанию: расписание на 24 декабря, где смотреть трансляции

24 декабря в Красноярске пройдёт третий соревновательный день чемпионата России – 2023 по фигурному катанию. Спортивные пары и представители женского одиночного катания покажут произвольные программы и определят чемпионов страны.
В парном катании лидируют действующие чемпионы страны Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Всего один балл уступают им одногруппники – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. На третьей позиции располагаются Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
В женском одиночном катании лидерство захватила Софья Акатьева, на второй позиции – Елизавета Туктамышева, на третьей – Софья Муравьёва. Действующая чемпионка страны Камила Валиева только четвёртая.
Расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию на 24 декабря
(время московское)
12:30 Спортивные пары. Произвольная программа
15:00. Женщины. Произвольная программа.
Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Okko. Парное катание Первый канал покажет в записи – в 15:00, а в 16:15 телезрители в прямом эфире смогут увидеть развязку соревнований женщин.
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