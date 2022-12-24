Тренер Худайбердиевой/Базина: советую некоторым оглянуться на своё место на свалке истории
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Тренер российских фигуристов Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина Денис Самохин высказался о критике в адрес своих подопечных. Пара стала первой на чемпионате России в танцах на льду, допустив падения в ритм-танце и произвольной программе. Худайбердиева и Базин набрали 203,46 балла.
«Советую некоторым комментаторам ФК оглянуться на своё место на свалке истории, прежде чем давать своё икспердное мнение о работе своих, а тем более чужих тренерских штабов!» — написал Самохин в социальных сетях.
Сегодня, 24 декабря, на чемпионате России также выступят женщины с произвольной программой и спортивные пары. Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.
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