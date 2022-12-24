Распался танцевальный дуэт, выступавший на чемпионате России в Красноярске

Распался российский танцевальный дуэт Влада Павленина и Александр Алексанян, представлявшие команду Москвы. Это произошло после выступления фигуристов на чемпионате России – 2023 в Красноярске, где они заняли 10-е место, в сумме за прокаты набрав 157,54 балла.

Причиной распада пары стало завершение карьеры партнёра. «Я тяжело шёл к этому решению, но сейчас я говорю об этом со спокойствием и чувством завершённости. Чего-то я достиг, многого не смог достичь, но на этом чемпионате России я выполнил самую важную для себя задачу — показал свой максимум, оставил на льду всё, что у меня было, и получил колоссальное удовольствие. Мне всегда соревнования приносили только стресс, но в этом сезоне я научился любить соревнования и кайфовать. Я чувствую, что достиг своего потолка в этом спорте и мне больше нечего показать. Но самое главное — я смог показать всё, что было в моих силах. Путь, который я прошёл — я им горжусь», — написал Алексанян в своих социальных сетях.

Отмечается, что Павленина продолжит карьеру и сейчас находится в поисках нового партнёра.