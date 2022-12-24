Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями чемпионата России — 2023

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат России – 2023, который проходит в Красноярске, в соревнованиях спортивных пар. Чемпионы России 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место. Серебряные призёры Олимпиады-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов замкнули тройку лучших.

Отметим, что Бойкова и Козловский обошли Мишину и Галлямова всего на 0,51 балла. Тарасова и Морозов же проиграли больше, так как допустили некоторое количество ошибок в ПП: Тарасова исполнила двойной сальхов вместо тройного, также фигуристы сорвали каскад тройной тулуп – одинарный аксель – двойной аксель – секвенция, исполнив лишь двойной тулуп.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Пары. Итоги

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 234,39 балла

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,88

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 218,60.