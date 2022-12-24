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Чемпионат России по фигурному катанию 2022 / 2023, спортивные пары: результаты произвольной программы

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями чемпионата России — 2023
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат России – 2023, который проходит в Красноярске, в соревнованиях спортивных пар. Чемпионы России 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место. Серебряные призёры Олимпиады-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов замкнули тройку лучших.

Отметим, что Бойкова и Козловский обошли Мишину и Галлямова всего на 0,51 балла. Тарасова и Морозов же проиграли больше, так как допустили некоторое количество ошибок в ПП: Тарасова исполнила двойной сальхов вместо тройного, также фигуристы сорвали каскад тройной тулуп – одинарный аксель – двойной аксель – секвенция, исполнив лишь двойной тулуп.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Пары. Итоги

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 234,39 балла
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,88
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 218,60.

Фигурное катание. ЧР-2023. Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
24 декабря 2022, суббота. 12:30 МСК
Окончено
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