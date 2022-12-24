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Москвина считает победу Бойковой и Козловского логичной в соревновании спортивных пар

Москвина считает победу Бойковой и Козловского логичной в соревновании спортивных пар
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Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина поделилась мыслями о победе своих учеников Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России по фигурному катанию среди спортивных пар.

«Это соревнования, где конкуренция идет между всеми парами. Каждый делал свою программу, каждый донес нам, зрителям и судьям, свою программу и свою историю. И по тому, кто и как это сделал, судьи результат и оценили. Кто лучше справился, без ошибок это донес, тот и на высоте. Саша с Димой сложили все свои компоненты в единое целое, у них получилась хорошее выступление с хорошей хореографией», — цитирует Москвину ТАСС.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Пары. Итоги

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 234,39 балла
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,88
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 218,60.

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