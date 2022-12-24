«Всё может случиться». Владимир Морозов высказался об отстранении от международных стартов
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, как им удаётся сохранять мотивацию на участие в соревнованиях на фоне отстранения от международных стартов.
«Всё равно ты в составе сборной оказываешься. Всё может случиться при определённых раскладах. Тот же запрет может отмениться. Так что надо продолжать участвовать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Ранее Тарасова и Морозов стали третьими на чемпионате России – 2023, который проходит в Красноярске.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Пары. Итоги
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 234,39 балла
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,88
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 218,60.
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