«Всё может случиться». Владимир Морозов высказался об отстранении от международных стартов

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, как им удаётся сохранять мотивацию на участие в соревнованиях на фоне отстранения от международных стартов.

«Всё равно ты в составе сборной оказываешься. Всё может случиться при определённых раскладах. Тот же запрет может отмениться. Так что надо продолжать участвовать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Ранее Тарасова и Морозов стали третьими на чемпионате России – 2023, который проходит в Красноярске.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Пары. Итоги

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 234,39 балла

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,88

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 218,60.