Козловский: мы стали двукратными чемпионами Красноярска. Сегодня схватили удачу за хвост

Победители чемпионата России среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились эмоциями от выступления.
Козловский: Во-первых, представляете — мы стали не просто двукратными чемпионами России, а двукратными чемпионами Красноярска, если так можно сказать. Пока не могу дать какую оценку за исключением эмоциональной. Наше выступление здесь и сегодняшний прокат висел на волоске ещё утром. На утренней тренировке у меня вылетает крючок из ботинка на одинарном сальхове. Если был чуть стройнее и оказывал бы меньшее давление на ботинок, то это могло случиться сегодня в прокате. Удача была на нашей стороне, можно сказать, мы схватили её за хвост. Мы заслужили эту победу.
Бойкова: Рады, что у нас вновь получилось стать чемпионами России. Для нас это очень важно. Да, была небольшая помарка в прокате, если честно, я не поняла, зачем её допустила. Мы очень рады нашему результату, получается, что всё это было не зря.
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