Кондратюк: буду участвовать в шоу, несмотря на травму. Не могу подвести столько людей

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, что собирается участвовать в новогодних шоу, несмотря на травмы.
«К огромному сожалению, мне пришлось сняться с произвольной программы чемпионата России. Я чувствую себя значительно лучше, чем в Самаре, но боль пока мешает тренироваться в полную силу.
Мне очень хотелось участвовать, это было наше со Светланой Владимировной (Соколовской) совместное решение, но после короткой программы мы поняли, что травма спины и вынужденное отсутствие тренировочного процесса не позволит мне проехать произвольную программу. Вместе с тренерским штабом мы решили не рисковать здоровьем.
Через несколько дней я начну участвовать в новогодних шоу. Должен, потому что многие купили билеты в том числе и на меня, потому что люди организовывали и ставили шоу. Я не могу позволить себе подвести столько людей.
Выступление в шоу и на соревнованиях – это абсолютно разная нагрузка, так как на шоу я не буду исполнять никаких сложных элементов. При моей травме лёгкие физические нагрузки способствуют восстановлению, поэтому нам с тренером кажется, что это положительно повлияет на мою ситуацию со спиной.
Когда-то у меня была сильная проблема с коленями и участие в шоу дало мне возможность оставаться на льду, испытывать что-то близкое к соревновательному нерву и потихоньку готовиться к соревнованиях.
Я обязательно вернусь, просто мне нужно немного времени, чтобы решить проблему со здоровьем, которая пока не позволяет мне кататься так, как я этого хочу! Спасибо огромное за вашу любовь, веру, сопереживание и поддержку! Обещаю не подвести!» — написал Кондратюк в социальных сетях.
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