Козловский: нахожусь в абсолютном восхищении Тарасовой, Морозовым и Мишиной с Галлямовым

Чемпион мира 2020 года Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, с какой проблемой выходил на произвольную программу на победном чемпионате России в Красноярске.
«Починить крючок — очень сложный процесс. На моей модели ботинок нужно производить вмешательство. Так что конёк просто не был зашнурован на один крючок с правой стороны. Я шёл кататься с этой проблемой, пришлось отталкиваться от ситуации. Реакция меня поразила. Она сделала вид, будто у меня каждый день крючки отлетают.
Также хочу добавить, что я нахожусь в абсолютном восхищении ребятами — Женей Тарасовой и Володей Морозовым, Настей Мишиной и Сашей Галлямовым, с которыми мы выступаем. Несмотря на прошлый олимпийский сезон, омрачённый ковидными ограничениями, никто из ребят не стал брать паузу в карьере. Никто не уронил свой уровень, все только подняли планку. Во многом наш личный прогресс исходит из того, что такие спортсмены, как Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов, держат очень высокую планку, несмотря на успешное выступление на Олимпийских играх в Пекине. Это вызывает у меня искреннее уважение», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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