Козловский – о популярности фигуристок: есть что-то для массовости, а есть для понимающих

Чемпионы мира 2020 года, чемпионы России – 2023 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ответили, не обидно ли им, что парное катание находится в тени женского одиночного.
Бойкова: Мне кажется, что глупо обижаться на людей, которые, возможно, просто лучше разбираются именно в женском одиночном катании. Никто не будет спорить, что парное тяжелее понять. Даже названия тех же элементов в углу телетрансляции иногда не разобрать. Поэтому не обидно. Радостно, что рейтинги фигурного катания в любом случае поднимаются. Да, благодаря девушкам пока что в большей степени, но посмотрим, вдруг в скором времени всё изменится. Плюс, впервые за долгое время показывают в прямом эфире на Первом канале произвольную программу в парном катании, если верно отметила в расписании.
Козловский: Есть что-то для массовости, а есть для людей понимающих. Честно могу сказать, для меня, помимо нашей дисциплины, самым интересным видом было мужское одиночное. Выиграть мог абсолютно любой, всё могло поменяться. Колоссальное число парней у нас, которые делают сложнейшие элементы. Чего только стоят одинаковые баллы Евгения Семененко и Петра Гуменника — это же вообще фантастика! Получайте удовольствие, наслаждайтесь всеми видами. Не стоит цепляться только за имена. Смотрите на качество продукта, а не только на какой-то бренд.
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