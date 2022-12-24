Самоделкина отказалась общаться с журналистами после ошибок в ПП на чемпионате России

15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина отказалась разговаривать с журналистами после неудачного проката произвольной программы на чемпионате России – 2023, который проходит в Красноярске.

Один из журналистов сказал вслед Софьи: «Держись, Соф». На что тренер фигуристки Светлана Соколовская сказала: «Она не падала».

Самоделкина упала с четверного сальхова, ошиблась на выезде с тройного акселя, упала с тройного флипа, при этом чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

Судьи оценили выступление Самоделкиной в 128,08 балла. Воспитанница Соколовской идёт на четвёртом месте после выступления 10 участниц из 17.