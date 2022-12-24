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Чемпионат России. Женщины, произвольная программа
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15:00 Мск
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Самоделкина отказалась общаться с журналистами после ошибок в ПП на чемпионате России

Самоделкина отказалась общаться с журналистами после ошибок в ПП на чемпионате России
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15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина отказалась разговаривать с журналистами после неудачного проката произвольной программы на чемпионате России – 2023, который проходит в Красноярске.

Один из журналистов сказал вслед Софьи: «Держись, Соф». На что тренер фигуристки Светлана Соколовская сказала: «Она не падала».

Самоделкина упала с четверного сальхова, ошиблась на выезде с тройного акселя, упала с тройного флипа, при этом чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

Судьи оценили выступление Самоделкиной в 128,08 балла. Воспитанница Соколовской идёт на четвёртом месте после выступления 10 участниц из 17.

Фигурное катание. ЧР-2023. Красноярск
Женщины. Произвольная программа
24 декабря 2022, суббота. 15:00 МСК
Идёт
1
Анастасия Зинина
Москва
217.39
2
Вероника Яметова
Свердловская область
215.94
3
Алина Горбачёва
Тверская область
209.22
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