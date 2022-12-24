Яметова: столкнулась с Самоделкиной на разминке? Поддержала её, чтоб не ударилась

Российская фигуристка Вероника Яметова высказалась о выступлении на чемпионате России, а также прокомментировала столкновение с Софьей Самоделкиной на разминке. Обе фигуристки зашли на прыжок и врезались друг в друга. Яметова помогла Самоделкиной не упасть.
«Мне прокат понравился, я его сделала чисто. Не знаю, как судейская бригада оценила мой прокат, не видела протоколы, но мне всё понравилось. Оценки меня в общем-то устраивают. Главное — не какое-то место, а чистый прокат.
Топ-8 — для меня хороший результат. Я сюда ехала не за каким-то местом, а за двумя чистыми прокатами, за двумя максимальными прокатами, которые умею. Если ты откатал чисто, то, соответственно, займёшь какое-то высокое место.
Столкновение с Соней Самоделкиной? Получилось какое-то разногласие — мы обе заезжали на прыжок и случилось столкновение. Я её поддержала, чтобы она не ударилась. Мне тренеры сказали: «Работаешь не только спортсменом, но и спасателем».
Тройной аксель? Возможно, на каких-то всероссийских стартах я буду пробовать тройной аксель. Наверное, на следующий год буду вставлять его в программу, чтобы прям на каждом соревновании накатывать», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 24 декабря 2022
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