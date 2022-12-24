Анастасия Зинина: работа не прошла зря, хоть в чём-то я справилась

Фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. Перед заключительной разминкой сильнейших она занимает промежуточное первое место.
«Что могу сказать — ну, не всё получилось. Очень хотелось отказать чисто на этом чемпионате России, эта была программа-максимум. Но что-то пошло не так на первом тулупе. Я очень рада, что получилось собраться на втором и выдать такой хороший прокат.
Что чувствую, находясь на промежуточном первом месте? Не знаю, что должна чувствовать. Я хочу спать (смеётся). Мне нравится там сидеть, приятно очень.
Чемпионат России получился гораздо лучше, чем был в прошлом году, но неидеальным. Всегда есть к чему стремиться. Из Красноярска уезжаю с хорошим настроением. Да, что-то получилось. Работа не прошла зря, хоть в чём-то я справилась.
Успела погулять по Красноярску. В четверг сходила в музей на экскурсию — музей имени Сурикова. Мы с мамой ходили, мне очень понравилось. Узнала город немного поближе», — передаёт слова Зининой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 24 декабря 2022
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