«С контентом решили не рисковать». Синицына — о выступлении в произвольной программе

18-летняя фигуристка Ксения Синицына прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

Синицыной почти удалось идеальное выступление, но в самом конце она сдвоила первый прыжок в каскаде тройной флип — двойной тулуп. За прокат произвольной программы она получила 136,63 балла и 211,52 балла в общей сумме.

«Приятная атмосфера, тёплая. Но выступлением не совсем довольна. Ошибки разберём после. В последние недели у меня воспалилась травма, поэтому с контентом решили не рисковать», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Во время проходящей прямо сейчас заключительной разминки сильнейших Синицына занимает промежуточное пятое место.