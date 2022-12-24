«С контентом решили не рисковать». Синицына — о выступлении в произвольной программе
Поделиться
18-летняя фигуристка Ксения Синицына прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.
Синицыной почти удалось идеальное выступление, но в самом конце она сдвоила первый прыжок в каскаде тройной флип — двойной тулуп. За прокат произвольной программы она получила 136,63 балла и 211,52 балла в общей сумме.
«Приятная атмосфера, тёплая. Но выступлением не совсем довольна. Ошибки разберём после. В последние недели у меня воспалилась травма, поэтому с контентом решили не рисковать», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Во время проходящей прямо сейчас заключительной разминки сильнейших Синицына занимает промежуточное пятое место.
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:18
-
18:16
-
18:16
-
18:12
-
18:09
-
17:56
-
17:37
-
17:08
-
16:58
-
16:40
-
16:35
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:04
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:30
-
15:23
-
15:20
-
15:15
-
14:44
-
14:42
-
14:27
-
14:22
-
13:12
-
13:00
-
12:03
-
11:08
-
11:00
-
11:00
Партнерский контент