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Чемпионат России. Женщины, произвольная программа
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«Доволен ли я? Нет, конечно». Плющенко оценил прокат Муравьёвой

«Доволен ли я? Нет, конечно». Плющенко оценил прокат Муравьёвой
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Евгений Плющенко, явялющийся тренером фигуристки Софьи Муравьёвой, прокомментировал выступление своей подопечной в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

«Доволен ли я? Нет, конечно. Странный вопрос» — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Муравьёвой удался не самый идеальный прокат. Первый тройной аксель Софью подвёл и закончился падением. Но она сделала блестяще второй тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. Больше ошибок девушка не допускала и вложила максимум эмоций в свой прокат, рассказав движениями восхитительную историю «Ромео и Джульетты».

За произвольную программу Муравьёва набрала 156 балла, и с общим количеством 235,96 балла заняла четвёртое место.

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