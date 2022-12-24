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Чемпионат России. Женщины, произвольная программа
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Чемпионат России по фигурному катанию 2022 / 2023, женщины: итоговые результаты

Акатьева выиграла ЧР по фигурному катанию, Валиева — вторая, Туктамышева — третья
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На чемпионате России – 2023 по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, разыграны медали в в женском одиночном катании. Лучший результат показала дебютантка соревнований Софья Акатьева. Второй стала Камила Валиева. Бронзовую медаль завоевала Елизавета Туктамышева, для которой это был уже 15-й ЧР в карьере.

Акатьева упала с тройного акселя, но чисто исполнила два четверных тулупа. Валиева также чисто исполнила два четверных тулупа и выиграла произвольную программу. Туктамышева чисто откатала программу с двумя тройными акселями (сольно и в каскаде). Софья Муравьёва упала с сольного тройного акселя и осталась за чертой призёров.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины

1. Софья Акатьева (Москва) – 249,74.
2. Камила Валиева (Москва) – 247,32.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,72.
4. Софья Муравьёва (Москва) – 235,96.
5. Аделия Петросян (Москва) – 235,72.
6. Анастасия Зинина (Москва) – 217,39.
7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 215,94.
8. Ксения Синицына (Москва) – 211,52.
9. Алина Горбачёва (Тверская область) – 209,22.
10. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) – 203,14.
11. Софья Самоделкина (Москва) – 199,72.

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