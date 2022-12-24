Акатьева выиграла ЧР по фигурному катанию, Валиева — вторая, Туктамышева — третья

На чемпионате России – 2023 по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, разыграны медали в в женском одиночном катании. Лучший результат показала дебютантка соревнований Софья Акатьева. Второй стала Камила Валиева. Бронзовую медаль завоевала Елизавета Туктамышева, для которой это был уже 15-й ЧР в карьере.

Акатьева упала с тройного акселя, но чисто исполнила два четверных тулупа. Валиева также чисто исполнила два четверных тулупа и выиграла произвольную программу. Туктамышева чисто откатала программу с двумя тройными акселями (сольно и в каскаде). Софья Муравьёва упала с сольного тройного акселя и осталась за чертой призёров.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Женщины



1. Софья Акатьева (Москва) – 249,74.

2. Камила Валиева (Москва) – 247,32.

3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,72.

4. Софья Муравьёва (Москва) – 235,96.

5. Аделия Петросян (Москва) – 235,72.

6. Анастасия Зинина (Москва) – 217,39.

7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 215,94.

8. Ксения Синицына (Москва) – 211,52.

9. Алина Горбачёва (Тверская область) – 209,22.

10. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) – 203,14.

11. Софья Самоделкина (Москва) – 199,72.