«Шик!» Татьяна Тарасова подвела итоги произвольной программы у женщин на чемпионате России
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании.
Победу одержала дебютантка Софья Акатьева, второй стала Камила Валиева, бронзу завоевала Елизавета Туктамышева, для которой это был 15-й чемпионат России в карьере.
«Лизок Туктамышева огромная молодец, умница! Я очень за неё рада. Мне она очень понравилась сегодня. Шикарно выступила. Хочу поздравить Софью Акатьеву! Она сначала проиграла произвольную программу Валиевой, но осталась первой. Валиева и Туктамышева были просто великолепны. Рада за наших девчат. Они как всегда показали себя с самой лучшей стороны. Шик!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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