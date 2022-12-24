Муравьёва: я не откатала чисто, о медали даже не может быть и речи

Российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию, по итогам которого она стала лишь четвёртой, оставшись без медалей.



«Прокатом не очень довольна, даже не знаю, что сказать. Волнение сказалось, да. Не расстроилась, что не получила медаль? Я не откатала чисто, о месте даже речи быть не может без чистого проката.



Какие дальше планы? Да, я буду на шоу Евгения Викторовича Плющенко и Яны Александровны Рудковской. Ждите у Москве на шоу „Снегурочка“, в Петербурге — „Лебединое озеро“. Это очень классная работа, я рада, что там выступаю, потому что не люблю отдыхать.



Иначе на коньках буду еле стоять. В „Снегурочке“ буду одна из жён трёх братьев, а в „Лебедином Озере“ очень интересная роль, приходите, смотрите, пока секрет. Буду нагонять, вернусь — и на репетиции. Пока еще ничего не репетировала, буду готовится (улыбается). Новый год удастся отметить, у нас будет два дня.



Не сильно много разговаривали с Евгением Викторовичем, но знаю, что были ошибки.



Можно ли сказать, что не хватило спокойствия? Иногда бывает, когда нервничаю — очень хорошо катаю. А на контрольных прокатах не нервничала и очень плохо прокатала для себя. Так что никогда не угадаешь. Здесь я нервничала.



Чувствуется ли закалка чемпионатом России? Ещё пока не знаю, на финале посмотрим, это проще после ЧР. Я очень люблю этот старт, он самый интересный нервный и всегда ждёшь — поскорей бы. Где бы хотела следующий чемпионат России? Если где-то будет, буду только рада. Очень понравился чемпионат России в Петербурге, я бы повторила», — сказала Муравьёва в микст-зоне после завершения соревнований.