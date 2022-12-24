В ФФККР подвели итоги чемпионата России — 2023 по фигурному катанию

Генеральный директор и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подвёл итоги чемпионата России по фигурному катанию.
«Хотел бы отметить не только победителей и призеров, но и практически всех спортсменов, которые участвовали в нашем чемпионате. Они показали очень высокий уровень! Он более чем сравним с победителями и чемпионами многих стран, которые сейчас проходят или прошли. Думаю, было несколько открытий чемпионата, причём в разных видах.
Моё мнение, что все спортсменки катались очень достойно, причем со сложнейшим контентом. В мужском, женском и парном катании показали очень серьёзную конкурентоспособность, как российских спортсменов», – сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 24 декабря 2022
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