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В ФФККР подвели итоги чемпионата России — 2023 по фигурному катанию

В ФФККР подвели итоги чемпионата России — 2023 по фигурному катанию
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Генеральный директор и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подвёл итоги чемпионата России по фигурному катанию.

«Хотел бы отметить не только победителей и призеров, но и практически всех спортсменов, которые участвовали в нашем чемпионате. Они показали очень высокий уровень! Он более чем сравним с победителями и чемпионами многих стран, которые сейчас проходят или прошли. Думаю, было несколько открытий чемпионата, причём в разных видах.

Моё мнение, что все спортсменки катались очень достойно, причем со сложнейшим контентом. В мужском, женском и парном катании показали очень серьёзную конкурентоспособность, как российских спортсменов», – сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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