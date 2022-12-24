15-летняя фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

Во время проката Петросян упала с четверного риттбергера, но взяла себя в руки и чисто исполнила четверной тулуп в каскаде с двойным акселем. После этого она поймала кураж и справилась с ещё одним сольным четверным тулупом. За прокат произвольной программы она получила 159,47 балла и 235,72 балла в общей сумме, заняв итоговое пятое место.



«Не получился четверной риттбергер. Естественно, я расстроена из-за этого. Но я рада, что смогла собраться на оставшиеся элементы. Ошибка на риттбергере непонятная, но это не так важно. Расстроилась ли, что не получилось забраться в тройку? Не знаю. Не хочу отвечать на этот вопрос.



Что сказали тренеры? Сергей Викторович меня встречал, остальные тренеры пошли выводить Камилу. Похвалил за тулупы. Про риттбергер сказал: «Сама понимаешь, что было не так», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.