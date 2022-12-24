Жулин: восхищение от катания девочек — таких даже близко нет в странах дружного зарубежья

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин подвёл итоги произвольной программы в женском катании на чемпионате России.
«Просто фантастическое восхищение от катания девочек: что Акатьева, что Валиева, что Туктамышева. Петросян и Муравьёва туда же — просто потрясающие. Таких девочек даже близко нет в странах нашего дружного зарубежья», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, победу по итогам соревнований среди женщин одержала 15-летняя Софья Акатьева, второе место по итогам соревнований заняла Камила Валиева, а третьей стала Елизавета Туктамышева, проводившая уже 15-й чемпионат России в карьере.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины
1. Софья Акатьева (Москва) – 249,74.
2. Камила Валиева (Москва) – 247,32.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,72.
4. Софья Муравьёва (Москва) – 235,96.
5. Аделия Петросян (Москва) – 235,72.
6. Анастасия Зинина (Москва) – 217,39.
7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 215,94.
8. Ксения Синицына (Москва) – 211,52.
9. Алина Горбачёва (Тверская область) – 209,22.
10. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) – 203,14.
11. Софья Самоделкина (Москва) – 199,72.
- 24 декабря 2022
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