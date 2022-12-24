Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России. Женщины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин: восхищение от катания девочек — таких даже близко нет в странах дружного зарубежья

Жулин: восхищение от катания девочек — таких даже близко нет в странах дружного зарубежья
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин подвёл итоги произвольной программы в женском катании на чемпионате России.

«Просто фантастическое восхищение от катания девочек: что Акатьева, что Валиева, что Туктамышева. Петросян и Муравьёва туда же — просто потрясающие. Таких девочек даже близко нет в странах нашего дружного зарубежья», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, победу по итогам соревнований среди женщин одержала 15-летняя Софья Акатьева, второе место по итогам соревнований заняла Камила Валиева, а третьей стала Елизавета Туктамышева, проводившая уже 15-й чемпионат России в карьере.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины

1. Софья Акатьева (Москва) – 249,74.
2. Камила Валиева (Москва) – 247,32.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,72.
4. Софья Муравьёва (Москва) – 235,96.
5. Аделия Петросян (Москва) – 235,72.
6. Анастасия Зинина (Москва) – 217,39.
7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 215,94.
8. Ксения Синицына (Москва) – 211,52.
9. Алина Горбачёва (Тверская область) – 209,22.
10. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) – 203,14.
11. Софья Самоделкина (Москва) – 199,72.

Валиева довела Тутберидзе до слёз, но не стала чемпионкой России. Как же так, Камила?! Валиева довела Тутберидзе до слёз, но не стала чемпионкой России. Как же так, Камила?!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022