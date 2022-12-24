Валиева объяснила, почему не стала закрываться капюшоном в концовке произвольной программы

Российская фигуристка Камила Валиева объяснила, почему не стала закрываться капюшоном в конце произвольной программы на чемпионате России.



«Считаю, что капюшон уже не нужен. Уже не нужно прятать своё лицо, как было год назад — хорошее изменение», — сказала Валиева на пресс-конференции.



Программа Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпийских играх в Пекине, где фотография Валиевой, натянувшей на голову капюшон, чтобы спрятаться от журналистов и закрыться от камер, стала одной из самых узнаваемых.



Примечательно, что при прокате этой программы на предыдущих соревнованиях в нынешнем сезоне Валиева закрывала голову капюшоном, но на чемпионате России не стала этого делать.



Валиева показала второй результат, уступив Софье Акатьевой.