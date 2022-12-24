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Чемпионат России. Женщины, произвольная программа
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Валиева объяснила, почему не стала закрываться капюшоном в концовке произвольной программы

Валиева объяснила, почему не стала закрываться капюшоном в концовке произвольной программы
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Российская фигуристка Камила Валиева объяснила, почему не стала закрываться капюшоном в конце произвольной программы на чемпионате России.

«Считаю, что капюшон уже не нужен. Уже не нужно прятать своё лицо, как было год назад — хорошее изменение», — сказала Валиева на пресс-конференции.

Программа Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпийских играх в Пекине, где фотография Валиевой, натянувшей на голову капюшон, чтобы спрятаться от журналистов и закрыться от камер, стала одной из самых узнаваемых.

Примечательно, что при прокате этой программы на предыдущих соревнованиях в нынешнем сезоне Валиева закрывала голову капюшоном, но на чемпионате России не стала этого делать.

Валиева показала второй результат, уступив Софье Акатьевой.

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