Ученицы Этери Тутберидзе выиграли восьмой ЧР по фигурному катанию подряд

Ученицы тренерского штаба Этери Тутберидзе выигрывают чемпионат России по фигурному катанию в восьмой раз подряд.
В 2016 и 2017 году золото национального первенства выиграла Евгения Медведева, в 2018-м чемпионкой страны стала Алина Загитова. Затем на пьедестал почёта трижды поднималась Анна Щербакова. В 2022 году победу на чемпионате России одержала Камила Валиева. Новой обладательницей золотой медали стала дебютантка Софья Акатьева, выигравшая чемпионат России — 2022/2023 в Красноярске.
Отметим, что все ученицы Тутберидзе выигрывали чемпионат страны в возрасте до 18 лет. Самой младшей была Щербакова, которой в 2019 году было 14 лет и 7 месяцев. Самой близкой к совершеннолетию — Медведева, которая выиграла турнир 2017 года в возрасте 17 лет и одного месяца.
- 24 декабря 2022
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