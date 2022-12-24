Чемпионат России в 17-й раз подряд выиграла несовершеннолетняя фигуристка

На чемпионате России – 2023 по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, сегодня были разыграны медали в женском одиночном катании. Лучший результат показала дебютантка соревнований, 15-летняя Софья Акатьева. Второй стала 16-летняя Камила Валиева. Бронзовую медаль завоевала Елизавета Туктамышева, для которой это был уже 15-й ЧР в карьере.

Этот розыгрыш Кубка России стал уже 17-м подряд, на котором победу одерживает несовершеннолетняя фигуристка. Последней совершеннолетней фигуристкой, одержавшей победу на чемпионате России, была Елена Соколова, завоевавшая в 25-летнем возрасте золотые медали ЧР-2006.

В этой связи «Чемпионат» предлагает вспомнить всех победительниц чемпионата России по фигурному катанию за последние 17 лет и их возраст на момент окончания соревнований.

ЧР-2007: Ксения Доронина – 16 лет и 2 месяца.

ЧР-2008: Ксения Доронина – 17 лет и 2 месяца.

ЧР-2009: Аделина Сотникова – 12 лет и 5 месяцев.

ЧР-2010: Ксения Макарова – 17 лет.

ЧР-2011: Аделина Сотникова – 14 лет и 5 месяцев.

ЧР-2012: Аделина Сотникова – 15 лет и 5 месяцев.

ЧР-2013: Елизавета Туктамышева – 16 лет.

ЧР-2014: Аделина Сотникова – 17 лет и 5 месяцев.

ЧР-2015: Елена Радионова – 15 лет и 11 месяцев.

ЧР-2016: Евгения Медведева – 16 лет и 1 месяц.

ЧР-2017: Евгения Медведева – 17 лет и 1 месяц.

ЧР 2018: Алина Загитова – 15 лет и 7 месяцев.

ЧР-2019: Анна Щербакова – 14 лет и 7 месяцев.

ЧР-2020: Анна Щербакова – 15 лет и 8 месяцев.

ЧР-2021: Анна Щербакова – 16 лет и 7 месяцев.

ЧР-2022: Камила Валиева – 15 лет и 7 месяцев.

ЧР-2023: Софья Акатьева – 15 лет и 5 месяцев.