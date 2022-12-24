«Пока до конца не осознала». Софья Акатьева — о победе на чемпионате России

Новая чемпионка России в женском одиночном катании, 15-летняя Софья Акатьева подвела итоги своего выступления на дебютном первенстве страны среди взрослых.

Из-за падения на тройном акселе Акатьева уступила Камиле Валиевой в произвольной программе, но по сумме двух выступлений обыграла именитую соперницу.

«Если честно, я в шоке. Пока не смотрела прокат произвольной программы. Конечно, он был нечистым, но это будет лишним поводом работать над тройным акселем.



Поскольку это мой первый чемпионат России, у меня ещё не было таких ярких эмоций прежде. Во время проката я сильно волновалась, но старалась справиться с этим, чтобы не зажаться. Эмоции положительные.



Скромность не позволяет раскрыть полные эмоции? Пока до конца не осознала. Очень счастлива.



Главное желание? Наверное, отдохнуть и поблагодарить всех, кто мне помогал и поддерживал меня — родителей, тренеров, болельщиков», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.