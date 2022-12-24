Валиева подвела итоги выступления на чемпионате России

Олимпийская чемпионка в командном соревновании 16-летняя фигуристка Камила Валиева подвела итоги своего выступления на чемпионате России в Красноярске.

Во время сегодняшнего проката Валиева чисто исполнила два четверных тулупа и выиграла произвольную программу. Лучший результат по итогам всего Чемпионата России показала дебютантка соревнований Софья Акатьева. Валиева заняла вторую позицию. Бронзовую медаль завоевала Елизавета Туктамышева.



«Было волнительно на короткой, что очень странно, в произвольной программе получила удовольствие, каталась для публики. Получилось два тулупа, как и в 2021 году, примерно такой же контент был тогда. У меня уже третий чемпионат России, хочу поздравить Соню, Лизу. Я считаю, что мы большие молодцы. Интересный сезон, мы все равно показываем хорошее катание, прыжки, можем конкурировать.



На самом деле, это первый чемпионат России, где я не волновалась на произвольной программе. Наоборот, старалась получить удовольствие от того, что нахожусь здесь, получаю такую невероятную энергию, поддержку зрителей, которые приехали, хочу выразить им отдельную благодарность. Сказать спасибо тренерам, которые верили в меня, не сильно зацикливались на ошибке в короткой программе, в произвольной, посмеялись над этим. Понятно, что будем работать как и всегда», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.