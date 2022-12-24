Туктамышева: приятное ощущение, когда можешь выйти на чемпионат России и поймать кураж

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала завоевание бронзовой медали чемпионата России по фигурному катанию.



«Да, я безумно рада, что сегодня могу давать пресс-конференцию — оказалась на пьедестале. Чемпионат России — это всегда самый ответственный и нервозный старт. Рада, что выстояла, как и все присутствующие здесь. Рада за свою программу и за вас, девочки. Думаю, мы сделали самим себе хороший подарок на Новый год. Не могу чувствовать ничего, роме положительных эмоций. На этом всё, можно заканчивать пресс-конференцию (смеется).



Это был менее волнующий старт, чем в прошлом году. Был олимпийский сезон, я больше переживала. Здесь хотела насладиться происходящим и довериться себе, не так сильно размышлять, что сделала, а что не сделала. Дать волю не подсознанию, а телу, чтобы музыка была, как река, и я просто текла в программе. Было волнение в начале программы, но потом наслаждалась моментом. Это приятное ощущение, когда можешь выйти на чемпионат России и поймать кураж», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.