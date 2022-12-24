Туктамышева: приятное ощущение, когда можешь выйти на чемпионат России и поймать кураж

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала завоевание бронзовой медали чемпионата России по фигурному катанию.
«Да, я безумно рада, что сегодня могу давать пресс-конференцию — оказалась на пьедестале. Чемпионат России — это всегда самый ответственный и нервозный старт. Рада, что выстояла, как и все присутствующие здесь. Рада за свою программу и за вас, девочки. Думаю, мы сделали самим себе хороший подарок на Новый год. Не могу чувствовать ничего, роме положительных эмоций. На этом всё, можно заканчивать пресс-конференцию (смеется).
Это был менее волнующий старт, чем в прошлом году. Был олимпийский сезон, я больше переживала. Здесь хотела насладиться происходящим и довериться себе, не так сильно размышлять, что сделала, а что не сделала. Дать волю не подсознанию, а телу, чтобы музыка была, как река, и я просто текла в программе. Было волнение в начале программы, но потом наслаждалась моментом. Это приятное ощущение, когда можешь выйти на чемпионат России и поймать кураж», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 24 декабря 2022
-
19:50
-
19:49
-
19:37
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:14
-
19:12
-
19:10
-
19:07
-
19:06
-
19:06
-
19:05
-
19:03
-
19:02
-
18:47
-
18:44
-
18:35
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:18
-
18:16
-
18:16
-
18:12
-
18:09
-
17:56
-
17:37
-
17:08
-
16:58
-
16:40
-
16:35