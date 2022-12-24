Туктамышева рассказала о планах на новогодние каникулы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на новогодние праздники.



«У нас не будет выходных — сразу приезжаем и начинаем учить партии в шоу. Времени на отдых не будет. Но это даже приятно.



Хочу сказать, что круто с вами соперничать. Если бы не было этой конкуренции, я бы так не каталась. Это и ваша заслуга», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



Напомним, победу по результатам соревнований одержала 15-летняя фигуристка Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева. Туктамышева по итогам соревнований стала третьей.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Женщины



1. Софья Акатьева (Москва) – 249,74.

2. Камила Валиева (Москва) – 247,32.

3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,72.

4. Софья Муравьёва (Москва) – 235,96.

5. Аделия Петросян (Москва) – 235,72.

6. Анастасия Зинина (Москва) – 217,39.

7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 215,94.

8. Ксения Синицына (Москва) – 211,52.

9. Алина Горбачёва (Тверская область) – 209,22.

10. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) – 203,14.

11. Софья Самоделкина (Москва) – 199,72.