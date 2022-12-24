Туктамышева рассказала о планах на новогодние каникулы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на новогодние праздники.
«У нас не будет выходных — сразу приезжаем и начинаем учить партии в шоу. Времени на отдых не будет. Но это даже приятно.
Хочу сказать, что круто с вами соперничать. Если бы не было этой конкуренции, я бы так не каталась. Это и ваша заслуга», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, победу по результатам соревнований одержала 15-летняя фигуристка Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева. Туктамышева по итогам соревнований стала третьей.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины
1. Софья Акатьева (Москва) – 249,74.
2. Камила Валиева (Москва) – 247,32.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,72.
4. Софья Муравьёва (Москва) – 235,96.
5. Аделия Петросян (Москва) – 235,72.
6. Анастасия Зинина (Москва) – 217,39.
7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 215,94.
8. Ксения Синицына (Москва) – 211,52.
9. Алина Горбачёва (Тверская область) – 209,22.
10. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) – 203,14.
11. Софья Самоделкина (Москва) – 199,72.
- 24 декабря 2022
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