Софья Акатьева: очень уважаю Лизу Туктамышеву. Хочется кататься так же долго

Новая чемпионка России в женском одиночном катании 15-летняя Софья Акатьева рассказала, каково ей было соперничать с такими именитыми фигуристками, как Елизавета Туктамышева, на дебютном первенстве страны среди взрослых.
«Каково оказаться впереди таких фигуристок и не потерять голову? Терять голову я точно не буду, так как это самое начало. Для меня большая честь соревноваться с такими выдающимися спортсменами и вообще находиться здесь. Перед чемпионатом не ожидала такого результата. Просто хотела чисто откатать, а решать судьям.
Очень уважаю Лизу Туктамышеву. Я родилась в 2007-м, а Лиза уже выступала на чемпионате России. Эта мысль меня шокирует. Хочется кататься так же долго», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Туктамышева завоевала бронзу чемпионата России в Красноярске.
- 24 декабря 2022
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