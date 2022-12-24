Валиева: не хочу говорить о возрасте, но у Туктамышевой 15 ЧР, а мне 16 лет, очень уважаю

Российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата России в Красноярске Камила Валиева поделилась мнением о своей сопернице Елизавете Туктамышевой, ставшей бронзовой призёркой чемпионата России.



«Значит, надо стремиться тоже на 15 чемпионатов России поехать (улыбается). Неплохая цель. На самом деле, у меня очень сильное уважение к Лизе. Не хочу говорить о возрасте, это очень странно звучит, но 15 чемпионатов России у Лизы, а мне 16 лет. Очень уважаю Лизу, правда.



С Лизой будем выступать в „Мегаспорте“ в Москве. Я буду выступать с 29 декабря до 7 января. Поэтому всех ждём в Москве!» — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



Напомним, победу в соревнованиях отпраздновала 15-летняя фигуристка Софья Акатьева.