Софья Акатьева рассказала, как будет встречать новый год
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Новая чемпионка России в женском одиночном катании 15-летняя фигуристка Софья Акатьева рассказала, как будет встречать новый 2023 год.
«В новогоднюю ночь буду отдыхать, так как у меня не будет шоу. Проведу время с семьей, а потом начну тренировку. Всё как обычно» — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
На дебютном для себя чемпионате России – 2023 Акатьева завоевала золотую медаль, по сумме двух программ опередив победительницу первенства страны 2022 года Камилу Валиеву. Бронзовым призёром стала Елизавета Туктамышева, для которой это был 15-й чемпионат России в карьере.
Благодаря победе Акатьевой ученицы Этери Тутберидзе выигрывают восьмой чемпионат страны подряд.
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