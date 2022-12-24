Туктамышева: медаль чемпионата России означает, что не зря я работаю, не зря я катаюсь

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию.



«Настроение отличное, я счастлива, очень довольна исходом этих соревнований. Что в этом году означает медаль на чемпионате России? Это означает, что всё не зря, что не зря я работаю, не зря я катаюсь — плод моих трудов. Это уже достаточно большая мотивация.



Что случилось с флипом? Мне кажется, я немножко потеряла бдительность, и на эмоциях после хорошего каскада 3-3, который наконец-то у меня получился, я дала себе такую слабинку и в итоге сделала двойной флип. Но, слава богу, он меня не подвел, не сломал вторую половину.



На какое место рассчитывала после проката? Я вообще не знала, какие результаты были до меня. Но я слышала оценки Софьи Муравьёвой. Не было просчётов, но я просто надеялась на лучшее.



Реально было догнать Акатьеву и Валиеву? Я сделала практически свой максимум, поэтому, мне кажется, что даже сделав тройной флип, это не изменило бы моего места. Я рада третьему месту. Отрыв небольшой, я уже Камиле сказала, что это ещё одна моя победа, что я так близко к ней подошла. Никогда такого не было, чтобы был такой отрыв», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, победу по результатам соревнований одержала 15-летняя фигуристка Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева. Туктамышева по итогам соревнований стала третьей.