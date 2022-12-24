Туктамышева: по ощущениям эту бронзу можно сравнить с серебром на чемпионате мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что для неё третье место на чемпионате России по фигурному катанию сопоставимо с серебряной медалью чемпионата мира.
«По моим ощущениям эту бронзу можно сравнить с серебряной медалью чемпионата мира, потому что она сейчас у меня на первом месте, а не золотая медаль. Эта бронза, наверное, более для меня значима, чем даже серебро, которое я завоевала в 2015. Очень давно я выиграла чемпионат России, я даже не помню, какие эмоции я там испытывала — это было очень неожиданно и не так понимала, что это действительно очень сложный старт, я была тогда юна. А сейчас уже в таком сознательном возрасте с такой высокой конкуренцией — это очень значимо. Не могу сказать, что это на первом месте, но это важная для меня медаль.
Выигрывала ли когда-нибудь за раз миллион? Я не помню, но я выигрывала чемпионат мира, кажется, там призовые больше. В общем, не знаю, не задумывалась», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 24 декабря 2022
-
19:50
-
19:49
-
19:37
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:14
-
19:12
-
19:10
-
19:07
-
19:06
-
19:06
-
19:05
-
19:03
-
19:02
-
18:47
-
18:44
-
18:35
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:18
-
18:16
-
18:16
-
18:12
-
18:09
-
17:56
-
17:37
-
17:08
-
16:58
-
16:40
-
16:35