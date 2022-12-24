Туктамышева: по ощущениям эту бронзу можно сравнить с серебром на чемпионате мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что для неё третье место на чемпионате России по фигурному катанию сопоставимо с серебряной медалью чемпионата мира.



«По моим ощущениям эту бронзу можно сравнить с серебряной медалью чемпионата мира, потому что она сейчас у меня на первом месте, а не золотая медаль. Эта бронза, наверное, более для меня значима, чем даже серебро, которое я завоевала в 2015. Очень давно я выиграла чемпионат России, я даже не помню, какие эмоции я там испытывала — это было очень неожиданно и не так понимала, что это действительно очень сложный старт, я была тогда юна. А сейчас уже в таком сознательном возрасте с такой высокой конкуренцией — это очень значимо. Не могу сказать, что это на первом месте, но это важная для меня медаль.



Выигрывала ли когда-нибудь за раз миллион? Я не помню, но я выигрывала чемпионат мира, кажется, там призовые больше. В общем, не знаю, не задумывалась», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.