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Академия «Ангелы Плющенко» поддержала Софью Муравьёву, оставшуюся без медалей ЧР

Академия «Ангелы Плющенко» поддержала Софью Муравьёву, оставшуюся без медалей ЧР
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Академия «Ангелы Плющенко» опубликовала пост поддержки для Софьи Муравьёвой, которая заняла четвёртое место на чемпионате России – 2023 в Красноярске.

Муравьёва упала на дорожке шагов в короткой программе, став третьей. А произвольный прокат начала с падения на сольном тройном акселе.

«Хотим поддержать Софью Муравьёву, которая осталась в шаге от пьедестала на завершившемся в Красноярске чемпионате России. Итоговое 4-е место. Как сказал после проката произвольной программы главный тренер Евгений Плющенко Соне: «Хорошая школа, хороший опыт». Соне не расстраиваться. В следующий раз обязательно всё получится на все 100. Молодец, что боролась, смогла исполнить тройной аксель после первой неудачной попытки, чистейше откатав оставшуюся часть программы, показав очень красивое женственное катание. Ждём Соню на ближайших новогодних шоу, это сказка «Снегурочка» в Москве, где она играет одну из центральных ролей», — написано в телеграм-канале «Ангелов Плющенко».

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