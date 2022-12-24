Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Получила крутые эмоции». Алина Загитова — о ЧР-2023 по фигурному катанию

«Получила крутые эмоции». Алина Загитова — о ЧР-2023 по фигурному катанию
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала об эмоциях, которые получила на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Загитова посетила последний день турнира, когда определялись победители в соревнованиях спортивных пар и в женском одиночном катании. На ледовой арене Красноярска Алина сфотографировалась с большим белым медведем.

«Сегодня я была на чемпионате России по фигурному катанию. Получила крутые эмоции», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова выиграла чемпионат России в 2018 году. В декабре 2019-го Алина объявила о приостановке карьеры и с тех пор не участвовала в соревнованиях.

Валиева довела Тутберидзе до слёз, но не стала чемпионкой России. Как же так, Камила?! Валиева довела Тутберидзе до слёз, но не стала чемпионкой России. Как же так, Камила?!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022