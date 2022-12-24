«Получила крутые эмоции». Алина Загитова — о ЧР-2023 по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала об эмоциях, которые получила на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Загитова посетила последний день турнира, когда определялись победители в соревнованиях спортивных пар и в женском одиночном катании. На ледовой арене Красноярска Алина сфотографировалась с большим белым медведем.

«Сегодня я была на чемпионате России по фигурному катанию. Получила крутые эмоции», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова выиграла чемпионат России в 2018 году. В декабре 2019-го Алина объявила о приостановке карьеры и с тех пор не участвовала в соревнованиях.