«Получила крутые эмоции». Алина Загитова — о ЧР-2023 по фигурному катанию
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала об эмоциях, которые получила на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Загитова посетила последний день турнира, когда определялись победители в соревнованиях спортивных пар и в женском одиночном катании. На ледовой арене Красноярска Алина сфотографировалась с большим белым медведем.
«Сегодня я была на чемпионате России по фигурному катанию. Получила крутые эмоции», — написала Загитова в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
Загитова выиграла чемпионат России в 2018 году. В декабре 2019-го Алина объявила о приостановке карьеры и с тех пор не участвовала в соревнованиях.
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