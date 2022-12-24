Стал известен список участников показательных выступлений фигуристов на ЧР в Красноярске

25 декабря в 10:00 по московскому времени в Красноярске состоятся показательные выступления сильнейших фигуристов страны, которые завершат чемпионат России — 2023. Стал известен список участников гала-шоу и порядок их выхода на лёд.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Показательные выступления

Первое отделение:



1. Ярослава Иванова

2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

3. Артём Ковалёв

4. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков

5. Аделия Петросян

6. Софья Тютютина/Андрей Багин

7. Дмитрий Алиев

8. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

9. Софья Муравьева

10. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов

11. Александр Самарин

12. Команда синхронного катания «Енисей»



Второе отделение:



1. Роман Шереметьев

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов

3. Елизавета Туктамышева

4. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

5. Пётр Гуменник

6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

7. Камила Валиева

8. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

9. Евгений Семененко

10. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

11. Софья Акатьева

12. Финальный выход спортсменов

Показательные выступления и награждение победителей и призёров чемпионата России в прямом эфире покажет Okko. В телевизионном эфире Первого канала гала-шоу сильнейших фигуристов можно будет посмотреть в 14:35 мск.