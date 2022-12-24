Стал известен список участников показательных выступлений фигуристов на ЧР в Красноярске

25 декабря в 10:00 по московскому времени в Красноярске состоятся показательные выступления сильнейших фигуристов страны, которые завершат чемпионат России — 2023. Стал известен список участников гала-шоу и порядок их выхода на лёд.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Показательные выступления
Первое отделение:
1. Ярослава Иванова
2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
3. Артём Ковалёв
4. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков
5. Аделия Петросян
6. Софья Тютютина/Андрей Багин
7. Дмитрий Алиев
8. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
9. Софья Муравьева
10. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов
11. Александр Самарин
12. Команда синхронного катания «Енисей»
Второе отделение:
1. Роман Шереметьев
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов
3. Елизавета Туктамышева
4. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
5. Пётр Гуменник
6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
7. Камила Валиева
8. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
9. Евгений Семененко
10. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
11. Софья Акатьева
12. Финальный выход спортсменов
Показательные выступления и награждение победителей и призёров чемпионата России в прямом эфире покажет Okko. В телевизионном эфире Первого канала гала-шоу сильнейших фигуристов можно будет посмотреть в 14:35 мск.
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