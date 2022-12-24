Александр Энберт: на пьедестале женского чемпионата России стояли три победителя

Серебряный призёр олимпийских игр — 2018 в команде Александр Энберт подвёл итоги чемпионата России в женском одиночном катании.
Победу одержала Софья Акатьева, второй стала Камила Валиева, третьей Елизавета Туктамышева.
«Хотелось бы оценить пьедестал в целом. Мне кажется, он выглядит прекрасно, причём для всех, и для Лизы в том числе. Думаю, её болельщики и не только они, но люди, знакомые с фигурным катанием, которые следят за ней и знают её упорство и рвение, думаю, действительно многие рады.
Для Софьи Акатьевой это тоже огромное достижение. На протяжении всего сезона она прекрасно выступала, отлично показывала себя на этапах Гран-при России. Абсолютно заслуженное первое место на нынешнем чемпионате.
Конечно, второе место Камилы — это не победа, но большая победа для неё. В постолимпийский сезон, после той Олимпиады, которую пережила Камила, возвращение к соревнованиям — это победа. Сегодняшнее выступление для неё большая победа и очень приятный момент за зрителей. Здесь хочется поблагодарить всех девочек, но не смотря на их места, на пьедестале стояли три победителя», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 24 декабря 2022
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