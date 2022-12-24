Энберт: Туктамышева единственная, кто знает секрет своего успеха — уникальная спортсменка

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде Александр Энберт высказался о бронзе, которую Елизавета Туктамышева завоевала на 15-м чемпионате России в своей карьере.



«В чём секрет успеха Туктамышевой? Не так давно, буквально полчаса назад, в одной социальной сети увидел пять пунктов успеха Лизы Туктамышевой. Ещё не успел прочитать их, но если бы успел, пересказал бы их вам.



Думаю, Лиза единственная, кто знает секрет своего успеха. Действительно уникальная спортсменка. Единственная из девушек, которая прошла 15 чемпионатов России. Мы только можем гадать о секретах успеха, но, думаю, она лучше расскажет. А я могу только сказать, что упорство, спортивный характер и любовь к фигурному катанию 100% занимают не последнее место в этом успехе», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.