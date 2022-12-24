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Победный прокат Бойковой и Козловского на чемпионате России в Красноярске. Видео

Победный прокат Бойковой и Козловского на чемпионате России в Красноярске. Видео
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревнованиях спортивных пар, второй раз в карьере выиграли золотые медали чемпионата России — и второй раз сделали это в Красноярске. Впервые они победили в этом сибирском городе на национальном первенстве 2020 года, после чего выиграли чемпионат Европы.

На чемпионате России за титул боролись две пары Тамары Москвиной. После короткой программы Бойкова и Козловский уступали один балл Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, а в итоге выиграли у одногруппников 0,51 балла. Ошибка Александры и Дмитрия на выбросе показалась судьям менее значительной, чем срыв каскада у их соперников.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

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