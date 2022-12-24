Неудачный прокат Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате России. Видео

У серебряных призёров Олимпийских игр – 2022 в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в произвольной программе на чемпионате России – 2023 в Красноярске с самого начала незаладились прыжковые элементы. Сначала фигуристы исполнили двойной сальхов вместо тройного, затем последовали странный каскад из двойного тулупа и одинарного акселя и ошибка на выбросе. Казалось, Евгения и Владимир на сей раз останутся без медалей первенства страны, но пару спасли высокие оценки за компоненты. Трёхкратные чемпионы России в парном катании Тарасова и Морозов, ехавшие в Красноярск за очередным золотом, на сей раз довольствовались только бронзой.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.