Радионова: Туктамышева – путеводная звезда в спортивном долголетии в фигурном катании

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015 Елена Радионова высказалась о бронзе, которую 26-летняя Елизавета Туктамышева завоевала на 15-м чемпионате России в своей карьере.

«Многие эксперты не верили, что Елизавета Туктамышева будет в тройке, но Лиза – молодец! Ещё раз доказала, что возраст в фигурном катании не так уж и важен, что можно раздвигать все границы, несмотря на то, что тебе уже за 20. Лизе – огромное уважение, мне кажется, она пример для тех девочек, которые также выступают на чемпионате России. Это пример того, насколько долго можно находиться в спорте, и не просто находиться, но и кататься не высоком уровне.



Мне кажется, для многих она сейчас станет путеводной звездой, и женское одиночное катание будет не на пару сезонов, а на много лет. Лиза – путеводная звезда в женском спортивном долголетии в фигурном катании», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.